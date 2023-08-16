Пенсионерка из Башкирии осуждена за ложные сообщения по СВО в соцсетях

Женщина размещала на своей странице в соцсети «Вконтакте» заведомо ложные данные Фото: Артем КИЛЬКИН

В Стерлитамаке осудили 62-летнюю местную жительницу за «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ». Об этом сообщает УФСБ по Башкирии.

Как следует из материалов дела, пенсионерка «Вконтакте» размещала посты, в которых утверждала, что данные, озвученные в ходе брифинга Минобороны РФ, вымышлены и срежиссированы.

Пожилой женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от заработной платы в доход государства ежемесячно.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.