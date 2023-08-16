Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 августа 2023 8:00

Пенсионерка из Башкирии осуждена за ложные сообщения по СВО в соцсетях

Пенсионерку в Башкирии осудили за ложные сообщения по СВО в соцсетях
МАКАРОВА Елизавета
Женщина размещала на своей странице в соцсети «Вконтакте» заведомо ложные данные

Женщина размещала на своей странице в соцсети «Вконтакте» заведомо ложные данные

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Стерлитамаке осудили 62-летнюю местную жительницу за «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ». Об этом сообщает УФСБ по Башкирии.

Как следует из материалов дела, пенсионерка «Вконтакте» размещала посты, в которых утверждала, что данные, озвученные в ходе брифинга Минобороны РФ, вымышлены и срежиссированы.

Пожилой женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от заработной платы в доход государства ежемесячно.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.