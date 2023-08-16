Причиной вспышки «птичьего гриппа» в Башкирии могло стать нарушение требований

К вспышке птичьего гриппа на птицефабрике «Башкирская» могли привести нарушения санитарных требований Фото: Мария АНАНОВА

Названа предварительная причина вспышки «птичьего гриппа» в Уфимском районе. Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на Россельхознадзор республики, нарушение санитарных требований могло послужить толчком к заражению кур на предприятии в Авдоне.

Как рассказали в надзорном органе, на птицефабрике были установлены ограждения, которые не защищали животных от проникновения на территорию предприятия диких птиц.

- Данные обстоятельства и могли привести к вспышке заболевания, - говорится в сообщении.

Напомним, вспышка на птицефабрике «Башкирская» подтвердилась на прошлой неделе. В Уфимском районе введен карантин до нормализации ситуации. Отмечается, что вся продукция птицефабрики была изъята с полок магазинов, а зараженное поголовье кур будет уничтожено.

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