Ехавшая из Оренбургской области семья из пяти человек потерялась в Башкирии

Фото: госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии нашли потерявшуюся ехавшую из Оренбургской области семью из пяти человек. Мать, отец, бабушка, дедушка и 11-летний ребенок ехали в деревню Таштугай Хайбуллинского района, однако их машина сломалась. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета ЧС по РБ.

- По дороге они решили спуститься к реке Таналык, но автомобиль сломался, и семья не смогла продолжить путь. Точное местоположение пострадавшие назвать не могли, - уточнили в ведомстве.

Точные координаты семьи смогли определить спасатели из Сибая. Они по телефону обозначили потерявшимся точку встречи, добрались до семьи и эвакуировали ее.

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