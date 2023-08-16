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НовостиОбщество16 августа 2023 6:35

Более 20% уличных светильников заменены в Уфе

В Уфе заменили более 20% уличных светильников
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
До начала учебного года на всех территориях образовательных учреждений старые натриевые и ртутные светильники будут заменены

До начала учебного года на всех территориях образовательных учреждений старые натриевые и ртутные светильники будут заменены

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе меняют уличное освещение. По информации городской администрации, в городе обновлено 20% светильников (9 062 из 44 392).

По словам мэра Уфа Ратмира Мавлиева, уличное освещение было заменено на одних самых оживленных улиц столицы - на проспекте Салавата Юлаева, улице Сипайловской, улицах частного сектора Нижегородки, а также во дворах Сипайлово, Инорса, Затона и Черниковки.

Также, как отметил Мавлиев, до 1 сентября на территориях всех городских школ старые натриевые и ртутные светильники поменяют на новое светодиодное освещение.

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