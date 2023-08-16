Число заражений коронавирусом в Башкирии приближается к 370 тыс. человек

Всего из больниц республики выписано 362 477 человек, 0 за последние сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии показатель заболеваемости коронавирусом выросло на 17 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

По информации ведомства, число заражений на сегодняшний день составляет 369 978 человек, 362 477 из них успешно побороли болезнь.

В стационарах Башкирии находятся 63 человека, в том числе в возрасте "60+" 22 человека. На амбулаторном лечении — 336 пациентов, в том числе в возрасте "60+" 127 жителей региона.

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