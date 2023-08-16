Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 6:00

Число заражений коронавирусом в Башкирии приближается к 370 тыс. человек

В Башкирии коронавирусом за сутки заболели 17 человек
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Всего из больниц республики выписано 362 477 человек, 0 за последние сутки

Всего из больниц республики выписано 362 477 человек, 0 за последние сутки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии показатель заболеваемости коронавирусом выросло на 17 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

По информации ведомства, число заражений на сегодняшний день составляет 369 978 человек, 362 477 из них успешно побороли болезнь.

В стационарах Башкирии находятся 63 человека, в том числе в возрасте "60+" 22 человека. На амбулаторном лечении — 336 пациентов, в том числе в возрасте "60+" 127 жителей региона.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.