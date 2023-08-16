Неизвестный разбил голову жителю Уфы и скрылся

В Уфе 15 августа неизвестный разбил голову бездомному и скрылся. Фото: архив "КП"

В Уфе бездомный мужчина стал жертвой нападения неизвестного. Неустановленное лицо разбило голову пострадавшему и скрылось. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Свидетелями избиения стали жители Уфы. Очевидцы вызвали скорую мужчине и попытались оказать первую помощь. После осмотра врачей бездомного отпустили, его жизни ничего не угрожает.

- Прибывшие на место сотрудники полиции опросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые сейчас изучают, - заключили в МВД.

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