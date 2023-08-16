В Уфе оголившийся извращенец напугал девушку в подъезде жилого дома

В Уфе полиция нашла извращенца, напугавшего девушку в подъезде жилого дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Башкирии девушка стала жертвой домогательства. Все произошло 15 августа в обычном подъезде жилого дома на Менделеева.

Уфимка вошла внутрь, когда за ней забежал мужчина, чье лицо было прикрыто черной медицинской маской. В это время руки извращенца были в штанах. По словам девушки, мужчина оголился перед ней, но быстро убежал, когда она закричала. Все действия жителя Уфы попали на камеры видеонаблюдения, а запись быстро разлетелась по соцсетям.

Известно, что на сегодняшний день личность извращенца установлена. Полиция задержала мужчину и доставила его в отделение МВД.

- Полиция опрашивает очевидцев, изъятые данные с камеры видеонаблюдения изучаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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