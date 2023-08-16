Жители Башкирии смогут увидеть самое крупное суперлуние этого года

Суперлуние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце августа жителей Башкирии ожидает самое большое суперлуние этого года. Об этом рассказали в московском планетарии.

- На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты Луна окажется 30 августа в 18.52, а фазу полнолуния примет 31 августа в 04.37 по московскому времени, - сообщили астрономы.

Жители республики на ночном небе, если позволит погода, смогут увидеть спутник Земли во всей его красе: взору откроется на 20 процентов больше видимая сторона Луны и на 30 процентов она станет ярче.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.