В лобовом ДТП на трассе Башкирии погибли два человека, еще четверо пострадали

В ДТП оба водителя скончались от полученных травм. Фото: ГИБДД по РБ

Смертельная авария, унесшая жизни двоих человек, произошла в Хайбуллинском районе Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД республики. По информации ведомства, на 48 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара столкнулись «ВАЗ-2107» и «Лада Калина».

За рулем первого авто был 33-летний мужчина, который проигнорировал знак «Обгон запрещён», и врезался во встречную отечественную легковушку под управлением 49-летнего жителя Башкирии. Оба водителя не пережили столкновение и погибли на месте ДТП.

Также известно, что в аварии пострадали три пассажира «Калины», в том числе годовалый ребёнок. С «ВАЗа» пострадал 60-летний пассажир. Они были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.