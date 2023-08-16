В столицу Башкирии с визитом прибыл министр просвещения РФ Сергей Кравцов

В Уфу с рабочим визитом прибыл министр просвещения России Сергей Кравцов. Фото: пресс-служба главы РБ

В Уфе с рабочим визитом находится министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом рассказали в пресс-службе главы республики.

Руководитель федерального ведомства вместе с Радием Хабировым посетили Советскую площадь, где возложили цветы к памятнику Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

У министра в столице Башкирии запланирована насыщенная рабочая программа, в том числе, участие во Всероссийском совещании руководителей исполнительных органов субъектов страны.

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