«Не тяните!»: Глава Башкирии дал поручение по поводу подготовки к отопительному сезону

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой дал поручение о подготовке к отопительному сезону.

– Вы знаете, это может произойти в любое время. Были моменты, когда чуть ли не в середине сентября нам [надо было] тепло подавать. Вы, пожалуйста, на это внимание обратите. Поэтому не тяните! 4 сентября заслушаем [доклад по готовности республики к новому отопительному сезону]. Потому что, вроде, тепло-тепло, потом жахнет – что будем делать? – заявил руководитель региона.

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