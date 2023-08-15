В Кушнаренково медики скорой помощи чудом выжили после столкновения с Lada Kalina

Машина скорой помощи перевернулась от столкновения с "Калиной" Фото: Соцсети

Сегодня, 15 августа, в Кушнаренковском районе Башкирии машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Согласно предварительным данным, авария случилась в селе Кушнаренково на перекрестке дороги М-7 «Волга» и улицы Большевистская. Здесь столкнулись карета скорой помощи «Газель» и Lada Kalina. От удара скорую развернуло, а затем она перевернулась.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Как стало известно сотрудникам ГИБДД, в момент ДТП медработники ехали на вызов.

На месте происшествия были направлены сотрудники дорожной полиции и других экстренных служб. Подробности аварии уточняются.

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