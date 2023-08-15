Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирия закупит 20 автобусов для обслуживания междугородних маршрутов. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава региона Радий Хабиров.

– Мы купили автобусы междугородние, забрендировали их. Ну просто красота, совсем другой вид! Мы договорились, для того, чтобы пополнить автопарк, еще 20 автобусов купить междугородних. Взять, забрендировать и в дорогу, – поручил главе Минтранса республики Александру Клебанову Хабиров.

Руководитель ведомства отметил, что транспорт поступит в республику в середине сентября – начале октября.

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