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НовостиОбщество15 августа 2023 17:03

Башкирия закупит 20 автобусов для обслуживания междугородних маршрутов

Транспорт поступит в республику осенью
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирия закупит 20 автобусов для обслуживания междугородних маршрутов. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава региона Радий Хабиров.

– Мы купили автобусы междугородние, забрендировали их. Ну просто красота, совсем другой вид! Мы договорились, для того, чтобы пополнить автопарк, еще 20 автобусов купить междугородних. Взять, забрендировать и в дорогу, – поручил главе Минтранса республики Александру Клебанову Хабиров.

Руководитель ведомства отметил, что транспорт поступит в республику в середине сентября – начале октября.

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