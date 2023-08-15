Участок шоссе перекроют в 22:00 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 15 августа, в Уфе ограничат движение на участке Нагаевского шоссе. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Из-за прокладки коммуникаций наружного освещения и светофорного объекта на Зининском путепроводе на четыре часа – с 22:00 до 02:00 – будет перекрыта проезжую часть в рядом с улицей Запрудная,1.

Власти города просят граждан учитывать ограничения и рекомендуют заблаговременно планировать маршрут движения.

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