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НовостиПроисшествия15 августа 2023 14:22

В Уфе в ДТП с маршруткой и Renault Fluence пострадала пенсионерка

В Уфе маршрутка с пассажирами в салоне влетела в иномарку
Захар ЯКОВЛЕВ
В момент аварии в салоне маршрутки было 5 пассажиров Фото: ГИБДД Башкирии

В момент аварии в салоне маршрутки было 5 пассажиров Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 15 августа, в уфимском микрорайоне Черниковка случилось ДТП с участием маршрутки и иномарки. Подробности происшествия рассказала пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

Инцидент случился напротив дома №29 по улице Александра Невского. «Газель» с пятью пассажирами в салоне врезалась в попутную Renault Fluence. В результате происшествия пассажирка «Рено», 71-летняя женщина, получила ушибы, она обратилась за медицинской помощью. Пассажиры маршрутки не пострадали.

По факту аварии было начато разбирательство.

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