В Уфе в ДТП с маршруткой и Renault Fluence пострадала пенсионерка

В момент аварии в салоне маршрутки было 5 пассажиров Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 15 августа, в уфимском микрорайоне Черниковка случилось ДТП с участием маршрутки и иномарки. Подробности происшествия рассказала пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

Инцидент случился напротив дома №29 по улице Александра Невского. «Газель» с пятью пассажирами в салоне врезалась в попутную Renault Fluence. В результате происшествия пассажирка «Рено», 71-летняя женщина, получила ушибы, она обратилась за медицинской помощью. Пассажиры маршрутки не пострадали.

По факту аварии было начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.