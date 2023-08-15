В селе Верхний Изяк в жилом доме заживо сгорел мужчина

Во время инцидента огнем были охвачены жилой дом, баню, сарай и автомобиль SsangYoung Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 15 августа, в Благовещенском районе во время пожара погиб человек. Подробности происшествия рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Трагедия случилась на улице Мира в селе Верхний Изяк. На место были направлены силы и средства МЧС, пожарного аварийно-спасательного формирования «Защита» и сотрудники других экстренных служб. По прибытии специалисты обнаружили полыхающие жилой дом, баню, сарай и автомобиль SsangYoung.

Горение удалось ликвидировать, но, к сожалению, без жертв не обошлось. В ходе разбора места пожара был обнаружен погибший 57-летний мужчина.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС, специалисты устанавливают причину происшествия.

– Мы настоятельно рекомендуем соблюдать правила пожарной безопасности! – заявили в МЧС.

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