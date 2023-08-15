В Уфе число маршрутов общественного транспорта увеличат на 17%

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе количество маршрутов общественного транспорта увеличится на 17%. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Данная мера связана появлением новых жилых районов и оптимизацией действующей маршрутной сети. Обновленный реестр будет включать 130 муниципальных маршрутов. В этом числе 101 маршрут автомобильного транспорта, 36 среди которых – с регулируемым тарифом и 65 – с нерегулируемым. Кроме того, в него войдут 29 маршрутов городского наземного электротранспорта с регулируемым тарифом.

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