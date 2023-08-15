Неадекватный мужчина напугал уфимку в подъезде жилого дома

Недекват застал врасплох уфимку прямо в подъезде жилого дома Фото: Соцсети

В Кировском районе Уфы неадекватный мужчина напугал девушку в подъезде. Об этом рассказали горожане в социальных сетях.

Инцидент случился в одном из домов по улице Менделеева. На опубликованной записи камеры видеонаблюдения запечатлено, как ничего не подозревающая уфимка заходит в подъезд, а следом за ней мужчина в маске. Что произошло внутри на кадрах не видно, однако слышно, как девушка издает истошный вопль, после которого неизвестный мужчина быстро вышел из подъезда и скрылся.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе МВД Башкирии, по факту происшествия в полицию было подано заявление, по которому в настоящее время проводится проверка.

– Личность мужчины установлена. Полицией опрашиваются очевидцы, изъятые записи с камер видеонаблюдения изучаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщает МВД.

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