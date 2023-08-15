В Башкирии 16 августа ожидаются грозы и жара до +32 градусов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завтра, 16 августа, в Башкирии ожидаются осадки и жаркая погода. Это следует из прогноза, опубликованного метеорологами республики.

Жителям региона завтра следует ожидать переменную облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди и грозs. Ночью будет неустойчивый слабый ветер до пяти-десяти метров в секунду, при грозе – порывистый.

Температура воздуха грядущей ночью составит +16,+21 градусов, местами – +8,+13, днем – +27,+32.

В некоторых районах республики, как утверждает МЧС Башкирии, сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.