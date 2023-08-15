В Башкирии директор колледжа для выполнения плана зачислял фиктивных студентов

В качестве студентов зачислялись преподаватели и их родственники Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Дуванском районе Башкирии в отношении директора многопрофильного колледжа возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог». Об этом рассказали пресс-службы МВД и Следственного комитета республики.

Согласно версии следствия, подозреваемый с 2020 по 2022 год, чтобы выполнить план приема учащихся в колледж, поручал подчиненным изготавливать подложные приказы о зачислении граждан на обучение по программе «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» со сроком обучения 2 года 10 месяцев. В качестве студентов привлекались преподаватели и заведующие учебной работой, а также их родственники и знакомые. Фактически обучение они не проходили, и сотрудники учреждения продолжали осуществлять свои прямые должностные обязанности.

Кроме того, глава колледжа в целях улучшения показателей в работе и стимулировании подчиненных давал указание выплачивать фиктивным студентам стипендии. Таким образом, им было выплачено более 425 тысяч рублей.

Преступления выявили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

Сейчас специалисты проводят с подозреваемым первоначальные следственные действия. Устанавливаются все причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений.

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