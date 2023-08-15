Хабиров рассказал о проекте школьника из Уфы за 1 млн рублей

Молодой уфимец создал проект «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье» vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о проекте школьника из Уфы Арсения Гайнуллина.

В прошлом году подросток одержал победу на первом Международном детском форуме со своим трэвел-шоу «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье», посвященном путешествиям по Приволжскому федеральному округу. Эксперты оценили проект парня в один миллион рублей.

– Хороший опыт. Желаю всем движения и высот! А мы помогаем, – написал в своей публикации руководитель республики.

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