В Уфе водолазы спустя несколько дней обнаружили тело пропавшей женщины

В Уфе спустя несколько дней спасатели нашли труп утонувшей женщины. Фото: УГЗ по Уфе

В Уфе окончены поиски пропавшей 42-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба УГЗ по городу.

По информации спасателей, женщина найдена мертвой. Ее тело было обнаружено реке Белой в районе Мелькомбината.

Напомним, об исчезновении уфимки стало известно 13 августа. Женщину в последний раз видели у паромной переправы «Трамплин». Все это время водолазы исследовали воды Белой.

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