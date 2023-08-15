В Башкирии мужчина облил соседа по коммунальной квартире серной кислотой

Житель Башкирии брызнул в соседа по коммуналке серной кислотой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии осудили жителя Краснокамского района, причинившего легкий вред здоровью своему соседу по коммуналке. Мужчина в порыве злости брызнул в пострадавшего серной кислотой. Об этом рассказала пресс-служба республиканской прокуратуры.

Конфликт между сельчанами произошел в марте этого года. Слово за слово и вышедший из себя осужденный прыснул опасной жидкостью в сторону оппонента. Из-за кислоты мужчина получил ожоги 1-2 степени.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 3 месяца.

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