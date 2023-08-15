В Башкирии создадут дирекцию по развитию отрасли беспилотных авиационных систем

Указ дирекции по развитию отрасли беспилотных авиационных систем в республике планируется подписать уже в начале сентября Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Дирекция по развитию отрасли беспилотных авиационных систем будет создана в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров во время оперативного совещания правительства в ЦУРе.

По словам руководителя региона, беспилотники, на сегодняшний день, актуальная сфера, за которой будущее экономики. Как объяснил Хабиров создание дирекции позволит сосредоточить решение всех задач в одних руках.

Руководителем дирекции станет вице-премьер правительства – министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев.

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