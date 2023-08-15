В Башкирии утверждены условия субсидирования строительства модульных гостиниц

Инвесторы не смогут получить от государства больше денег, чем вкладывают сами. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Башкирии утвердили процедуру выделения субсидий предпринимателям, занимающимся развитием туризма, на возмещение части затрат на покупку и монтаж модульных некапитальных средств размещения. Соответствующее постановление подписал глава республики Радий Хабиров.

Отмечается, что размер льгот не должен составлять более 1,5 млн рублей на один номер и более 50% общей стоимости инвестиционного проекта, указано в документе.

В постановлении говорится, что получателей субсидий будут выбирать на конкурсной основе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.