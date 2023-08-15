Форвард ХК «Салават Юлаев» Родион Амиров скончался в 21 год от опухоли мозга

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Молодой хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Родион Амиров скончался в возрасте 21 года от опухоли мозга.

Поздним вечером, 14 августа, уфимский ХК «Салават Юлаев» объявил о скоропостижной смерти 21-летнего нападающего команды Родиона Амирова. Официально причину трагедии в клубе не сообщили, но его агент Дэн Мильштейн в личных соцсетях подтвердил, что виной всему опухоль мозга, от которой спортсмен лечился с февраля 2022 года.

Родион Амиров за свою короткую профессиональную карьеру успел сыграть за «Салават Юлаев» 79 матчей и набрал 18 очков (10+8). В составе юниорской сборной России по хоккею Родион в 2019 году стал серебряным призером Чемпионата мира, а на Кубке Карьяла в рамках Еврохоккейтура в 2020-м году установил национальный рекорд. Тогда Амиров забросил в трех подряд матчах в качестве дебютанта сборной России.

В 2021-м году Родиона Амирова на драфте юниоров НХЛ выбрал клуб «Торонто Мейпл Лифс». В феврале 2022 года ему поставили страшный диагноз – опухоль мозга. 14 августа 2023 года Родиона не стало.

«Комсомольская правда – Уфа» соболезнует родным и близким Родиона Амирова.