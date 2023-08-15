Врачи Башкирии смогут получить три миллиона рублей по новой госпрограмме

Размер пособия составляет три миллиона рублей, и оно будет выплачиваться в течение трех лет с момента заключения договора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии врачам выплатят три миллиона рублей. Это следует из положения новой госпрограммы по привлечению высококвалифицированных специалистов в небольшие медицинские организации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального профильного ведомства.

По сообщению минздрава Башкирии, на компенсацию смогут рассчитывать врачи-терапевты, участковые терапевты, педиатры, участковые педиатры, а также врачи общей практики, которые пришли работать в больницы с численностью прикрепленных пациентов менее 25 тысяч человек.

В условиях оговаривается, что кандидат на выплаты обязательно должен быть гражданином РФ, а также закрыть все обязательства по контракту о целевом обучении. На новой должности специалист будет обязан отработать пять лет.

Три миллиона рублей будут выплачиваться в течение трех лет, говорится в документе.

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