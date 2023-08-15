«Я восхищена вашим вниманием»: мама жестоко убитой 17-летней жительницы Башкирии поблагодарила всех, кто помогал ее искать

17-летнюю жительницу Башкирии Альмиру С. нашли мертвой в лесу около деревни Галиахметово Хайбуллинского района. Фото: соцсети

В минувшие выходные на всю Башкирию прогремела новость: в окрестностях села Галиахметово Хайбуллинского района Башкирии было обнаружено тело 17-летней Альмиры С. (имя изменено – Ред.). Несколько дней ее искали сотрудники полиции, волонтеры «Лиза Алерт», местные жители соседних деревень. Как выяснилось, с ней жестоко расправился 16-летний знакомый.

На данный момент подозреваемый в убийстве Альмиры находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело. Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщал, что предварительно, парень вывез девушку в лес и там ударил топором по голове, после чего она скончалась.

Накануне в соцсетях появилось анонимное сообщение с благодарностями жителям села Галиахметово и всех соседних деревень. Скорее всего, пост написала мама Альмиры. Она поблагодарила волонтеров, сотрудников правоохранительных органов и местных жителей из окрестных сел за помощь в поисках девушки. Орфография и пунктуация автора сохранена.

- Я восхищена вашим вниманием, помощью, состраданием в эти тяжелые дни. Это еще раз доказывает, что Хайбуллах живет трудолюбивый, сплоченный, дружный народ. Огромное Вам спасибо! Пусть всегда в ваших домах царит благополучие, мир, спокойствие, любовь! – говорится в сообщении.