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НовостиПроисшествия15 августа 2023 7:30

В Башкирии 27-летняя девушка насмерть переехала лежавшего на дороге мужчину

В Башкирии женщина за рулем «Лады Калины» переехала лежавшего на дороге мужчину
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Погибший лежал на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде

Погибший лежал на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде

В Башкирии 27-летняя девушка за рулем «Лады Калины» насмерть переехала мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, женщина ехала по трассе М-5, когда наехала на лежавшего на дороге пешехода. Мужчина умер от полученных травм на месте ДТП.

По факту произошедшего начато расследование.

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