В Башкирии 27-летняя девушка насмерть переехала лежавшего на дороге мужчину

Погибший лежал на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде

В Башкирии 27-летняя девушка за рулем «Лады Калины» насмерть переехала мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, женщина ехала по трассе М-5, когда наехала на лежавшего на дороге пешехода. Мужчина умер от полученных травм на месте ДТП.

По факту произошедшего начато расследование.

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