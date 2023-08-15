В Уфе хирурги спасли беременную женщину с клапаном сердца и ее ребенка

К консультированию пациентки подключились специалисты Центра управления сердечно-сосудистыми рисками. Фото: Минздрав РБ

В Уфе провели сложную операцию на сердце беременной женщине. Об этом рассказал министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. По его словам, врачи республиканского кардиологического центра спасли сразу две жизни - маме и ее будущему малышу.

Пациентка обратилась к специалистам с жалобами на одышку, позже выяснилось, что у женщины тромбоз протеза клапана сердца. Десять лет назад жительница Салаватского района Башкирии установила его и сумела выносить первенца, однако вторая беременность спровоцировала тромбоз.

Врачи приняли решение экстренно оперировать беременную и уже через короткое время ее доставили в Уфу, где провели процедуру по освобождению клапана от тромбов.

— За 3,5 часа врачи освободили клапан от тромбов и восстановили его функцию. Благодаря профессионализму врачей, операция прошла успешно, беременность была сохранена, — сообщил министр подробности операции.

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