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НовостиПроисшествия15 августа 2023 6:42

Около «Уфа-Арены» организовали мемориал в память о хоккеисте Родионе Амирове

Уфимцы несут цветы к мемориалу Родиона Амирова около «Уфа-Арены»
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Сегодня утром, 15 августа, стало известно о скоропостижной кончине молодого хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» Родиона Амирова. 21-летний нападающий последние полтора года боролся с опухолью мозга.

Воспитаннику «юлаевской» хоккейной школы поставили диагноз в феврале 2022 года. Родион Амиров считался едва ли не самым перспективным хоккеистом страны, его очень ждали в родной команде и включали в заявку на сезон. Ходили слухи, что после длительного лечения молодой спортсмен может вернуться на лед уже в сезоне 2022/2023. Ждали Родиона и за океаном: в 2020 году он был выбран на драфте юниоров НХЛ командой «Торонто Мейпл Лифс».

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Сегодня днем около здания «Уфа-Арена» организовали мемориал в память о «юлаевце» Родионе Амирове. Поклонники хоккея несут туда цветы.

«Комсомольская правда – Уфа» соболезнует родным и близким Родиона Амирова.