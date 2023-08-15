Двое полицейских из Башкирии доплыли до тонувшей женщины и спасли ее от гибели

На фото - полицейские-герои Ринат Нуреев и Алибек Нурмашев // фото: МВД РБ

В башкирском городе Учалы полицейские спасли женщину, которая едва не утонула в пруду. Случай произошел еще 8 августа, однако известно о героях стало только сейчас.

Как рассказали в пресс-службе МВД, капитаны полиции Ринат Нуреев и Алибек Нурмашев находились на суточном дежурстве, когда к ним поступило сообщение о ЧП на городском пруду. Женщина слишком далеко отплыла от берега и потерялась из виду отдыхающих.

Сотрудники выдвинулись на указанное место. Издалека они увидели пострадавшую и подъехали на ближайшую к ней сторону берега. Капитан Нуреев поплыл на помощь первым, а спустя какое-то время вслед за ним отправился и Нурмашев.

Проплыв около ста метров Нуреев в непосредственной близости увидел утопающую, которая к тому моменту уже начала захлебываться. Ринат ее голову из воды, правильно определил способ транспортировки и стал плыть вместе с ней до берега. Вскоре ему помог и капитан Нурмашев. Вместе с женщиной они доплыли до берега, где к ним на встречу выдвинулись спасатели и медик. Там пострадавшей оказали первую помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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