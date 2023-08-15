Глава Башкирии выразил соболезнование жителям Дагестана в связи с трагедией

Пожар на АЗС в Махачкале после взрыва тушили в течение трех часов. Фото: ГУ МЧС

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил свои соболезнования дагестанскому народу в связи с трагедией, которая унесла жизни 27 человек при взрыве на АЗС в Махачкале. ЧП произошло 14 августа около десяти часов вечера. На данный момент в больницах города находятся более 60 пострадавших.

- Большое горе постигло братский народ Дагестана. Мы всегда будем вместе и в беде, и в горести, - цитирует Хабирова пресс-служба главы.

Руководитель региона пригласил родственников погибших в Башкирию, где им будет оказана медицинская и санаторная помощь.

Также Радий Хабиров после трагедии в Махачкале дал указание немедленно провести проверки всех АЗС в республике на соблюдением правил безопасности.

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