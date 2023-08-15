В Башкирии 29-летний мужчина Ford Focus протаранил забор частного дома

В Башкирии водитель за рулем Ford Focus протаранил забор частного дома. Фото: госкомитет РБ по ЧС

Двое человек пострадали в ДТП в Дюртюлях сегодня, 15 августа, рано утром. Как рассказали в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, молодой человек за рулем Ford Focus влетел в ограждение частного дома.

Известно, что 29-летний мужчина не справился с управлением легковушки и вылетел в кювет, где врезался в забор из шлакоблоков. От удара переднюю часть авто сильно смяло, что вытаскивать пострадавшего водителя пришлось спасателям. Его 30-летнего пассажира деблокировали до приезда сотрудников госкомитета.

Оба пострадавших доставлены в больницу с серьезными травмами.

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