Семья с шестью детьми из Башкирии осталась без крыши над головой из-за случайного пожара

В Башкирии из-за детской шалости с огнем многодетная семья осталась без крыши над головой

В деревне Каипкулово Учалинского района произошел серьезный пожар, который оставил семью с шестью детьми без крыши над головой. Об этом рассказали в МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, огонь вспыхнул 14 августа в частном доме по улице Шагар, по предварительной версии, из-за детской шалости. Пожар уничтожил бревенчатый дом, сарай, баня и бревенчатый навес. К счастью, никто из членов большой семьи не пострадал.

Сейчас погорельцы обосновались у родственников, уточнили в ведомстве. Точную причину возгорания будет устанавливать дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.