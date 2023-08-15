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НовостиПроисшествия15 августа 2023 4:57

Семья с шестью детьми из Башкирии осталась без крыши над головой из-за случайного пожара

Из-за детской шалости с огнем многодетная семья из Башкирии осталась без крыши над головой
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии из-за детской шалости с огнем многодетная семья осталась без крыши над головой

В Башкирии из-за детской шалости с огнем многодетная семья осталась без крыши над головой

В деревне Каипкулово Учалинского района произошел серьезный пожар, который оставил семью с шестью детьми без крыши над головой. Об этом рассказали в МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, огонь вспыхнул 14 августа в частном доме по улице Шагар, по предварительной версии, из-за детской шалости. Пожар уничтожил бревенчатый дом, сарай, баня и бревенчатый навес. К счастью, никто из членов большой семьи не пострадал.

Сейчас погорельцы обосновались у родственников, уточнили в ведомстве. Точную причину возгорания будет устанавливать дознаватель МЧС.

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