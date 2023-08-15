В Уфимском районе утонул 22-летний египтянин

В Уфимском районе в карьере около Жуково накануне утонул мужчина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Уфой утонул иностранец. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ. По информации ведомства, погибшим является 22-летний уроженец Египта.

Известно, что трагедия произошла в карьере около Жуково 14 августа. Молодой человек купался в необорудованном для этого месте. Египтянин плавал на надувном матрасе, упал с него и ушел на дно.

Тело молодого человека обнаружили водолазы. Сегодня, 15 августа, спасатели намерены поднять его на поверхность.

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