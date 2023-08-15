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НовостиОбщество15 августа 2023 3:56

В Уфе спасатели пришли на помощь замерзшему мужчине на сапборде

Замерзшему уфимцу на сапборде ночью помогли спасатели
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Уфимские спасатели пришли на помощь мужчине, оказавшемуся ночью посреди реки на сапборде. Фото: Диана ИВАНОВА

Уфимские спасатели пришли на помощь мужчине, оказавшемуся ночью посреди реки на сапборде. Фото: Диана ИВАНОВА

В Уфе спасли 48-летнего мужчину, который решил выйти на вечерний заплыв на сапборде. Как рассказали в пресс-службе управления гражданской защиты города, уфимец решил сплавиться с микрорайона Сипайлово до Монумента Дружбы, однако выбрал неудачное время: на половине маршрута стало темно и мужчина не смог доплыть до конечной точки.

Подавшись панике, уфимец стал грести против течения и мгновенно выбился из сил. Тогда он решил обратиться за помощью к спасателям.

— Мужчину обнаружили и подняли на борт катера. Он промок и сильно замёрз, поэтому спасатели, оказав помощь, довезли его до дома, — пояснили в ведомстве.

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