В Уфе спасатели пришли на помощь замерзшему мужчине на сапборде

Уфимские спасатели пришли на помощь мужчине, оказавшемуся ночью посреди реки на сапборде. Фото: Диана ИВАНОВА

В Уфе спасли 48-летнего мужчину, который решил выйти на вечерний заплыв на сапборде. Как рассказали в пресс-службе управления гражданской защиты города, уфимец решил сплавиться с микрорайона Сипайлово до Монумента Дружбы, однако выбрал неудачное время: на половине маршрута стало темно и мужчина не смог доплыть до конечной точки.

Подавшись панике, уфимец стал грести против течения и мгновенно выбился из сил. Тогда он решил обратиться за помощью к спасателям.

— Мужчину обнаружили и подняли на борт катера. Он промок и сильно замёрз, поэтому спасатели, оказав помощь, довезли его до дома, — пояснили в ведомстве.

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