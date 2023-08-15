Стало известно, можно ли есть яйца фабрики из Башкирии, где обнаружен птичий грипп

Вирус птичьего гриппа на самой продукции не был обнаружен. Роспотребнадзор яйца не запрещал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лабораторные исследования куриных яиц не подтвердили на них наличие вируса птичьего гриппа. Об этом сообщила Руководитель управления Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак.

— По исследованиям Роспотребнадзора, вирус птичьего гриппа на самой продукции не был обнаружен. Роспотребнадзор яйца не запрещал, — заявила она.

По словам Казак, жителям Башкирии не стоит боятся есть куриные яйца. При соблюдении элементарных правил безопасности, риск заражения гриппом или сальмонеллезом остается минимальным.

— При соблюдении простейших профилактических мероприятий — варить яйца вкрутую, обжаривать белок и желток с двух сторон — риски и угрозы заболевания птичьим гриппом и даже сальмонеллезом нет, — объяснила Казак.

Напомним, на прошлой неделе в Уфимском районе обнаружили очаг заражения птичьим гриппом. Им стало предприятие в селе Авдон. Всю зараженную птицу уничтожают специалисты, а в районе введен карантин.

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