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НовостиОбщество15 августа 2023 3:26

Стало известно, можно ли есть яйца фабрики из Башкирии, где обнаружен птичий грипп

Роспотребнадзор Башкирии не обнаружил зараженных птичьим гриппом куриных яиц
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Вирус птичьего гриппа на самой продукции не был обнаружен. Роспотребнадзор яйца не запрещал

Вирус птичьего гриппа на самой продукции не был обнаружен. Роспотребнадзор яйца не запрещал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лабораторные исследования куриных яиц не подтвердили на них наличие вируса птичьего гриппа. Об этом сообщила Руководитель управления Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак.

— По исследованиям Роспотребнадзора, вирус птичьего гриппа на самой продукции не был обнаружен. Роспотребнадзор яйца не запрещал, — заявила она.

По словам Казак, жителям Башкирии не стоит боятся есть куриные яйца. При соблюдении элементарных правил безопасности, риск заражения гриппом или сальмонеллезом остается минимальным.

— При соблюдении простейших профилактических мероприятий — варить яйца вкрутую, обжаривать белок и желток с двух сторон — риски и угрозы заболевания птичьим гриппом и даже сальмонеллезом нет, — объяснила Казак.

Напомним, на прошлой неделе в Уфимском районе обнаружили очаг заражения птичьим гриппом. Им стало предприятие в селе Авдон. Всю зараженную птицу уничтожают специалисты, а в районе введен карантин.

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