Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 3:04

В Уфе пропала 39-летняя женщина с 3-летним ребенком

В Уфе волонтеры сообщили о поисках пропавших без вести женщины с 3-летним ребенком
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
С 12 августа 2023 года местонахождение женщины с ребенком неизвестно. Фото: «Лиза Алерт»

С 12 августа 2023 года местонахождение женщины с ребенком неизвестно. Фото: «Лиза Алерт»

В Уфе объявили поиски 39-летней Александры Губайдуллиной и 3-летнего Марка Губайдуллина. Об их исчезновении сообщили волонтеры ЛизаАлерт» в социальных сетях.

По информации добровольцев, о пропавших ничего неизвестно с 12 августа. Они ушли их дома и не вернулись.

Приметы женщины: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Приметы мальчика: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Поиски осложняются тем, что никто не знает, в чем были в день исчезновения Александра с мальчиком.

- Всех, кто обладает какой-либо информацией об их местонахождении, просим позвонить по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112, - обратились к жителям Башкирии волонтеры.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.