В Уфе пропала 39-летняя женщина с 3-летним ребенком

С 12 августа 2023 года местонахождение женщины с ребенком неизвестно. Фото: «Лиза Алерт»

В Уфе объявили поиски 39-летней Александры Губайдуллиной и 3-летнего Марка Губайдуллина. Об их исчезновении сообщили волонтеры ЛизаАлерт» в социальных сетях.

По информации добровольцев, о пропавших ничего неизвестно с 12 августа. Они ушли их дома и не вернулись.

Приметы женщины: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Приметы мальчика: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Поиски осложняются тем, что никто не знает, в чем были в день исчезновения Александра с мальчиком.

- Всех, кто обладает какой-либо информацией об их местонахождении, просим позвонить по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112, - обратились к жителям Башкирии волонтеры.

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