К тушению пожара привлекли сотрудников и технику местной местной пожарной части и сельсоветов Фото: vk.com/pavel_trapeznikov

Сегодня днем, 14 августа, в Башкирии на Мишкинском полигоне твердых бытовых отходов вспыхнул пожар. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Мишкинского района республики Павел Трапезников.

По словам чиновника, к тушению были привлечены все силы и технические средства местной пожарной части и сельских советов.

– Мы прикладываем все усилия для скорейшего тушения возникшего пожара. Просим отнестись с пониманием и набраться терпения, – написал в своей публикации руководитель муниципалитета.

В случае возникновения вопросов Павел Трапезников попросил граждан обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону (34749) 2-21-88.

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