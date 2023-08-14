В Туймазах робот-пылесос чуть не спалил квартиру

Девайс вспыхнул во время зарядки Фото: МЧС России

В башкирском городе Туймазы в квартире случился пожара из-за робота-пылесоса. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России.

Оставленное без присмотра устройство вспыхнуло во время зарядки. К счастью, в квартире сработал автономный пожарный извещатель, сигнал которого услышали соседи.

На место ЧП были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части №48. Вовремя прибывшим специалистам удалось спасти квартиру.

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