Рэпера Face* суд Уфы оштрафовал за непредоставление отчета о своей деятельности

Суд оштрафовал музыканта из Уфы на 30 тысяч рублей Фото: Соцсети

Сегодня, 14 августа, Кировский районный суд Уфы оштрафовал популярного рэпера Ивана Дремина*, известного под псевдонимом Face*. Об этом рассказала пресс-служба инстанции.

Суд признал музыканта виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение порядка деятельности иностранного агента» за непредоставление отчета о своей деятельности. Артисту назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.

*Иван Дремин включен в реестр иностранных агентов

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