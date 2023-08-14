Аграрии Башкирии собрали более 1,2 млн тонн зерна

Власти Башкирии рассчитывают на хороший урожай в этом году Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии валовый сбор зерна составил более 1,2 миллиона тонн зерна. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, в Башкирии уже обмолотили более трети всех площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами. Уборку озимых в настоящее время завершается. Большего всего зерна было собрано в Стерлитамакском и Аургазинском районе – более 80 тысяч тонн.

Несмотря на весенние заморозки и засуху в начале лета, власти рассчитывают на хороший урожай.

– Высокие компетенции наших аграриев, техническая и технологическая оснащенность позволяет нам уже сейчас сказать, что республика без хлеба не останется, – заявил Радий Хабиров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.