В Кармаскалах мужчина получил серьезные ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар

Пострадавший во время пожара в Кармаскалах получил ожог спины Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 14 августа, в Кармаскалинском районе Башкирии во время пожара пострадал мужчина. Подробности инцидента рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Происшествие случилось по улице Аккуль в селе Кармаскалы, загорелся одноэтажный жилой дом. На место ЧП были направлены силы и средства МЧС, а также сотрудники других экстренных служб. Специалистам удалось локализовать пожар в течение 30 минут и не допустить перехода пламени на соседние строения.

При попытке самостоятельного потушить пожар получил ожог 2% спины 45-летний мужчина. Его госпитализировали в терапевтическое отделение Кармаскалинской центральной районной больницы.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливает дознаватель МЧС.

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