В начале сентября в Уфе запустят движение на Зининском путепроводе

Протяженность основной дороги Зининского путепровода составляет 1850 метров Фото: ufacity.info

Движение на Зининском путепроводе в Уфе запустят уже в следующем месяце. Об этом рассказал начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений городской администрации Евгений Кулешов

По словам чиновника, все основные работы будут завершены до конца текущего месяца. Уже на 98% завершена отсыпка земляного полотна подходов, со стороны города уложено уже три слоя асфальта, завершено устройство бордюров, построена ливневая канализация диаметром от 300-500 миллиметров длиной 4,7 километра. Рабочим предстоит уложить около 15 тысяч тонн асфальтобетонного покрытия.

Зининский путепровод расположен в 200 метрах от действующего железнодорожного переезда. Его длина составляет 106 метров, он рассчитан на четыре полосы движения, состоит из четырех опор и 36 балок пролетного строения. Протяженность основной дороги – 1850 метров.

– Ежедневно в часы «пик» на действующем регулируемом железнодорожном переезде постоянно затруднено движение. После открытия движения на путепроводе действующий переезд через железнодорожные пути будет демонтирован и жители избавятся от пробок, – заявили в мэрии столицы Башкирии.

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