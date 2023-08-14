В селе Матвеево мужчина избил топором мать и отчима

Селянин нанес тяжелые травмы топором маме и отчиму Фото: Рустем АХУНОВ

В Кушнаренковском районе Башкирии мужчина избил отчима и мать. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МВД.

Инцидент случился в селе Матвеево. Согласно предварительным данным, между 36-летним подозреваемым и его отчимом случилась ссора, которая впоследствии переросла в драку. Злоумышленник взялся за топор и несколько раз ударил им по голове пожилого мужчину. Мама подозреваемого попыталась вступиться за сожителя, но тоже попала под удар.

Мужчина скрылся с места преступления. Очнувшись, пострадавшая вызвала скорую. Ее вместе с сожителем доставили в медучреждение. Спустя время ее сына задержали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

– Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, топор изъят, – сообщили в МВД.

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