В деревне Асканыш жители обнаружили недалеко от пляжа опасную змею

Опасное пресмыкающееся обнаружили в Иглинском районе Фото: Соцсети

В Иглинском районе Башкирии граждане обнаружили змею. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

Пресмыкающееся, которое, как утверждают очевидцы, является гадюкой Никольского, обнаружили и засняли на видео неподалеку от пляжа на садовом участке в деревне Асканыш.

– Крайне ядовитая. На пляже всегда много народа, люди приезжают с детьми и животными. Будьте осторожнее, после укуса до города можно не доехать, – заявили местные жители в соцсетях.

Согласно данным из открытых источников, данный вид змей действительно является ядовитым. Укус таких гадюк не является смертельным, однако требует впоследствии медицинской помощи.

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