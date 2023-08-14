Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителем ДНР Денисом Пушилиным

На форуме «Армия-2023» Радий Хабиров и Денис Пушилин обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров отправился на Международный военно-технический форум «Армия-2023», который проходит в Московской области. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Форум проходит в городе Кубинка с 14 по 20 августа. В его рамках пройдет выставка вооружений и техники, а также различные деловые мероприятия. Свою продукцию представят различные предприятия оборонно-промышленного комплекса России, иностранных государств, а также Башкирии.

На мероприятии Хабирову удалось встретиться с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной республики Денисом Пушилиным.

– Обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества и взаимодействия наших республик, – рассказал в своей публикации Радий Хабиров.

Напомним, из-за участия главы Башкирии в форуме «Армия-2023» было перенесено оперативное правительственное совещание в Центре управления республикой.

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