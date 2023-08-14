В Абзелиловском районе сгорела машина

Недалеко от деревни Елимбетово выгорел автомобиль Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 14 августа, в Абзелиловском районе Башкирии сгорел автомобиль ВАЗ-21099. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился в пяти километрах от деревни Елимбетово. На место происшествия были направлены сотрудники пожарной части села Кусимовского родника и других экстренных служб. К счастью, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал.

– Дорогие автомобилисты! Вот шесть ошибок, из-за которых машина может загореться: утечка топлива, перегрев нейтрализатора, взрыв аккумулятора, короткое замыкание, неправильно подключенные устройства, опасные предметы в автомобиле, – заявили в Госкомитете республики по ЧС.

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