Житель Башкирии хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 40 тыс. рублей

В Белебеевском районе Башкирии 48-летний местный житель хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 40 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белебеевском районе Башкирии 48-летний местный житель хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 40 тыс. рублей. Об этом 14 августа сообщило региональное МВД.

Как рассказали в полиции, мужчина на днях надеялся провести вечер в приятной компании девушки по вызову, однако пригласить ее не удалось – он попросту не смог дозвониться. Спустя некоторое время ему поступил звонок от якобы директора салона соответствующих услуг. Он убедил потерпевшего перевести деньги за возмещение ущерба под предлогом того, что сбил «программу заказов».

Мужчина поверил мошеннику и отправил на продиктованный счет около 40 тыс. рублей. Позже он осознал, что его обманули.

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